烏克蘭戰爭以來，俄羅斯最新銳的Ka-52「鱷魚」(Hokum)出擊了不少次，然而頻繁的任務，也暴露了它的結構缺陷，獨特的同軸旋翼系統在長期飛行會出現明顯的的抖動，對機體與載荷都是嚴重考驗。

防衛部落格(Defense Blog)報導，在烏克蘭戰場的實戰操作經驗證實，Ka-52直升機容易出現過度振動，導致機械故障和結構疲勞。

Russian Ka-52 Alligator attack helicopter sufferers from high vibratory levels



footage by @DEFENSEEXPRESS pic.twitter.com/zkbvAgYYHD — Dylan Malyasov (@DylanMalyasov) May 12, 2022

社交媒體流傳的照片和短影片顯示，Ka-52在起飛與著陸階段，機體的明顯抖動都已造成一系列不同的損壞，包括起落架整流罩遺失，以及安裝武器的短翼出現裂縫。

直升機飛行過程的不平衡，影響的必然是飛行安全性，也會影響航空電子設備和導航設備，儀器讀數會變的不準確。烏克蘭能夠利用反坦克飛彈擊落了數架俄軍攻擊直升機，或許就是機體振動過大，無法看清周圍情況所導致。

根據俄國官方媒體塔斯社的說法，Ka-52攻擊直升機能在任何天氣條件下和任何時間,摧毀敵人的坦克、裝甲和非裝甲車輛，該直升機配備了最現代的航空電子設備，然而在烏克蘭戰場的表現，顯然不如原先預期。