本土確診數連日暴增，指揮中心預估疫情將在5月底、6月初迎來最高峰。指揮官陳時中10日表示，7月考慮把新冠肺炎降至第4類傳染病，不再公布確診數，引起議論，中廣董事長趙少批評，難不成這是要落跑去選舉的「先期部署」，陳時中11日則反駁「影射大可不必」。前民進黨立委郭正亮直言，陳時中這種回應對他民調很傷。

趙少康10日表示，台灣疫情才剛開始爬坡、亂成一團，民進黨政府最好還是卯足勁做好防疫工作，不要口罩、疫苗、快篩、藥品、病房全都慢半拍落後部署，卻對如何逃避防疫責任、跳船參選，等不及要先期部署，讓世界看笑話。

他舉例，美日歐星港就算走到疫情下坡階段，還是會公布確診數字，讓大家知道疫情進展狀況，國內7月不論是否是疫情高峰，指揮中心還是必須公布確診人數，讓聰明靈活的台灣人根據每天確診人數調整社交活動。

趙少康批評，陳時中假借降一級管制等級就不公布疫情，是掩耳盜鈴、鴕鳥，是逃避責任想落跑去選舉的「先期部署」，令人嘆為觀止。

台灣民意基金會董事長游盈隆也說，與前副總統陳建仁虛心坦承政府準備不足相比，陳時中此時卻霸氣外露到毫無道理程度，頗有「清朝年羹堯」的樣子；他認為，此時的陳時中和2年前疫情剛起時的阿中指揮官已判若兩人，「台灣2年多防疫，成也阿中，敗也阿中嗎？」

陳時中則回應，「不要把每件事都跟選舉連在一起，政務官有政務官要做的事情。其他人在想什麼，或影射什麼，我覺得也大可不必」。

郭正亮近日接受《中天新聞》訪問表示，他個人覺得，「如果陳時中這兩天是這種回應方式，那對他民調一定很傷，因為他太自我為中心了，對人家的苦痛，對人家具體的需求，他沒有進入狀況」。

郭正亮分析，「所以游盈隆才會說，你是不是變成年(年羹堯)大將軍了」，因為年羹堯一開始打仗是驍勇善戰、是國家棟樑，但是到了後期就變得囂張跋扈、脫離實際，「在這最危險、最重要的時刻，他怎麼會變成這樣？」