全球資料儲存架構解決方案領導供應商Seagate Technology Holdings plc（NASDAQ：STX）宣布拓展Seagate Lyve Cloud服務地區，並推出新產品Lyve Cloud Archive儲存服務及Lyve Cloud Marketplace。本次服務擴展旨在進一步履行該公司的承諾，致力應對當今資料複雜度帶來的種種難題，並為大量資料生態系統提供物件儲存服務，力求實現多雲自由。

Seagate Lyve Cloud擴展服務範圍至美國奧克拉荷馬市、華盛頓特區、達拉斯，以及英國、德國、印度及日本等地。新服務地區將補強Seagate於美國和新加坡既有的Lyve Cloud服務，目前Lyve Cloud服務範圍共涵蓋了10個地區及16個可用區域。

Seagate亦推出Lyve Cloud驗證合作夥伴解決方案一站式商店Lyve Cloud Marketplace，協助用戶從Seagate Lyve Cloud合作夥伴購買客製解決方案，此單一平台同時整合了採購與付款流程。

此外Seagate也將開放Lyve Cloud Archive雲端儲存服務，此獨一無二的獨立服務，無需複雜的資料管理分層處理，也沒有隱藏費用，可降低總擁有成本（TCO）。

Seagate Lyve Cloud Archive挾帶總擁有成本優勢，同時提供Seagate旗艦級Lyve Cloud物件儲存服務的種種功能，以支援資料安全、行動性和耐久度。僅供封存用的雲端儲存服務，最適合用於大規模影片與影像的儲存庫、第二資料集、備份副本以及不屬於分析作業或高度異動工作流程範圍的資料。

作為擴展計畫的一環，Seagate也努力確保獲得美國健康保險可攜與責任法案（Health Information Portability Accountability Act，HIPAA）的合規認證。經由此認證，Seagate得以將Seagate Lyve Cloud服務拓展至健康照護及醫療服務供應商等須堅守嚴格資料隱私和合規規範的廠商。