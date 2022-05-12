5月報稅季，除綜所稅申報外，也適逢房屋稅繳納時間點，台新銀行宣布推出限時快閃優惠活動，減輕民眾資金壓力，民眾5月底前透過線上申請信用貸款，並於6月10日前完成撥款，手續費將可從9,000元大幅降至999元，大省逾8,000元。

台新銀行消費金融處資深副總經理吳良民表示，正值繳稅季，擔心繳稅旺季資金卡關的民眾，不妨可善用銀行所推出的優惠申請信貸，及早規畫取得資金，便利彈性調度使用，除了能輕鬆度過繳稅季外，還可進一步靈活規劃財務布局。台新提供快速、流暢的數位服務，有申貸需求者，可透過線上申請方式輕鬆取得資金，申貸最快3分鐘完成，且核貸後最快30分鐘即可撥款，資金取得方便快速。

吳良民指出，今年適逢台新30周年，以「認真‧永續」為主軸，積極落實永續行動，協助達成淨零排放目標，鼓勵民眾多使用線上申貸，除大幅縮減整體程序與等待時間，同時也能有效減少紙張使用，幫助降低碳排放量。

台新為台灣第一家全面啟動淨零的金融業，期望號召更多夥伴一同倡議淨零排放，加入永續行列，民眾這次限時快閃活動期間，線上申貸且撥款成功，還能加碼抽空氣清淨機。台新銀行強調，該行長期深耕數位化，未來將持續依據客戶使用經驗，優化線上申貸流程，持續帶給客戶更便捷、創新的服務體驗。