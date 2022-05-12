紐西蘭4月房市降溫 房屋銷售月減近3成 20:522022/05/12 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐西蘭房地產協會12日公布，4月房屋銷售數量月減近三成，房價中位數月跌1.7％至87.5萬紐元（約55萬美元），顯示紐國房市持續降溫，與先前兩年受惠於經濟振興措施而強勁成長呈強烈對比。部分經濟學家預估，在紐西蘭央行調升利率後，未來兩年房價恐下跌10％～15％。 房市管制五度出手 楊金龍透露還可出3招 王道銀公司治理 連兩年列前5％ #紐西蘭 #降溫 #房屋銷售 #兩年 #房市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 王道銀行企業ESG再獲肯定 連兩年獲公司治理評鑑「上市公司排名前5％」 16:502022/05/11 財經 台中蛋白區3房飆驚人價 網悲嘆：複製新北模式 06:002022/05/11 財經 升息嚇走投資客，房市略降溫 國銀今年房貸增長恐有限 04:102022/05/10 金融．稅務 證交稅收 連四個月下滑 04:102022/05/12 財經要聞 惠譽：經濟韌性支撐台灣民營銀行2022年信用評等 20:322022/05/11 財經 《光電股》由田訂單看到2023年 今年營收續增二成 07:582022/05/11 財經 醫療資源精準提供中重症者 疫情趨緩快 04:102022/05/12 生活新聞 紐西蘭7／31午夜全面開放國界 比原定計畫早2個月 14:142022/05/11 國際 《國際社會》不畏確診破百萬 紐西蘭7月底國門全開 12:182022/05/11 財經 甲山林祝文宇：竹科買氣開始新南進 04:102022/05/12 產業特刊 超長致災雨帶曝光！這天襲全台 連下4天恐淹水探16度 08:102022/05/10 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。