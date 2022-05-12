紐西蘭房地產協會12日公布，4月房屋銷售數量月減近三成，房價中位數月跌1.7％至87.5萬紐元（約55萬美元），顯示紐國房市持續降溫，與先前兩年受惠於經濟振興措施而強勁成長呈強烈對比。部分經濟學家預估，在紐西蘭央行調升利率後，未來兩年房價恐下跌10％～15％。