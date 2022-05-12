由福又達引進的韓國福吉美（Gmate）唾液快篩，於今（12日）在杏一藥局、佑全藥局、丁丁藥局等三大連鎖藥局開賣，急診科醫師翁梓華整理唾液快篩的使用方式和注意事項，提醒大家使用唾液快篩前30分鐘應禁食、禁菸，並於測試前漱口，保持口腔乾淨，以免影響檢測結果。

急診科醫師翁梓華4日在臉書粉專「急診柯南 翁梓華醫師」發文指出，唾液快篩的檢測方法較鼻腔採檢容易，也不易造成心理恐懼，只要受檢者將口水吐入採樣漏斗中再與試劑混和即可，不僅能減緩受檢者的不適，也有助於增加幼兒及年長者接受檢測的意願。

翁梓華提到，使用唾液快篩前是否喝水進食，以及口腔清潔狀態等，都會影響檢測結果，提醒大家檢測前30分鐘務必禁食、禁菸，操作前先漱口、吐痰，保持口腔內部乾淨再操作。

唾液快篩採檢步驟。（圖／翻攝自臉書粉專急診柯南 翁梓華醫師）

操作時先把漏斗接到唾液收集器上，再將深喉唾液吐到收集器中，至少達到1/4，再把漏斗取下換上帽蓋，擠壓搖晃收集器20次後靜置5分鐘，把混合好的試劑滴入測試卡夾的的圓孔上，等候15分鐘看檢測結果。

翁梓華也整理唾液快篩和鼻腔採檢的差異，並表示，唾液採檢的精確度略低於鼻腔採檢，需要Ct值低於23才可能驗出陽性，而鼻腔採檢只要採檢位置精準，Ct值低於27即可驗出陽性；另外，兩者所花費的採檢時間也不同，唾液採檢加上禁食時間，檢測過程約費時40分鐘，鼻腔採檢只需約15分鐘。