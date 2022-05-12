船東陳文省（右）響應政策，在船上加裝衛星WiFi，捍衛外籍移工的海上勞動人權，獲移民署頒獎鼓勵。（謝佳潾攝）

漁業署提倡人權政策，要求漁船業者提高漁工基本薪資、在船上加裝衛星WiFi，但漁民怒訴不合理，直批政府不懂民間疾苦，疫情間出港捕魚已是難事，如今要求一堆卻一毛錢也不補助，根本是將人權無限上綱、對漁民落井下石。

「亂來！」洪姓漁民指出，漁業署為討好人權組織，今年訂下許多不合理的規定，外籍漁工月薪從450美金調至550美金，出海時間不得超過10個月，他怒道，難道政府不知道，疫情間外籍漁工無法引進，漁船連要出港都成問題嗎？

他說，除了硬性規定外，漁業署還要求船東最好在船上加裝衛星WiFi，保障外籍漁工的海上勞動人權，他無奈道，那誰能保障漁民的權利？他說，從薪資調漲到裝WiFi，每個政策都要錢，但政府只推動不補助，對漁民來說很不公平。

對此，台灣鮪延繩釣協會祕書長何世杰也站出來為漁民發聲，他說，全世界只有台灣給境外雇用的漁工基本薪資，在這方面實在未虧待外籍漁工，且以往只要漁工表現良好，船主給的月薪都高過550美金，再者，漁業署為提倡人權，要求漁船空間加大、設備增多，而這些都需要錢，政府不應高舉人權旗幟、但把責任丟給漁民扛。

他還說，船體噸數若因空間、設備改變超過100公噸，漁民不僅要花1400至1500萬買大船船牌，還會因破百公噸的漁船要銷漁獲到日本，需加入日本民間組織OPRT，而政府無法從中協調加入，導致漁獲無法銷日，目前就有26艘漁船因此遇上貿易問題。他強調，漁民目前遇到人權、減船、疫情、貿易等4大困境，漁業署應幫漁民解決問題，而非增加煩惱。

「不要一竿子打翻一船人。」船東陳文省雖響應人權政策，已在2艘船加裝衛星WiFi，但他也向政府喊話道，裝WiFi的硬體設備要價破百萬，每年還要給付7、80萬的通訊費，這對漁民來說是很重的負擔，政府不該因個案問題，把所有漁民都列為壞人，適時幫助漁民才能有助政策推動。

對於漁民怨聲四起，漁業署遠洋組組長林頂榮表示，關於補貼事宜，漁業署正在研擬中，之後將推出津貼或增加捕撈配給量等補助措施，減低漁民的成本壓力。