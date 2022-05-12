菲律賓統計局12日公布，第一季國內生產毛額（GDP）年增8.3％，優於2021年第四季的年增7.8％，並大幅超越市場預估的成長6.7％。與前季相比，首季GDP經季調後上升1.9％。統計局指出，隨著邊境重啟，未來幾季經濟可望持續復甦。

首季獲利創同期新高 健鼎擬配息7元 殖利率5.7％
《電子商務》數字首季獲利年增3.69％ 每股稅後盈餘3元
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