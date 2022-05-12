菲律賓經濟持續擴張 首季GDP年增8.3％ 21:132022/05/12 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 菲律賓統計局12日公布，第一季國內生產毛額（GDP）年增8.3％，優於2021年第四季的年增7.8％，並大幅超越市場預估的成長6.7％。與前季相比，首季GDP經季調後上升1.9％。統計局指出，隨著邊境重啟，未來幾季經濟可望持續復甦。 首季獲利創同期新高 健鼎擬配息7元 殖利率5.7％ 《電子商務》數字首季獲利年增3.69％ 每股稅後盈餘3元 #GDP #統計局 #首季 #菲律賓經濟 #擴張 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《光電股》聯合再生首季EPS0.37元 創4年來新高 08:182022/05/11 財經 《國際經濟》英國3月GDP意外萎縮 前景可能更不妙 17:392022/05/12 財經 艾訊 今年毛利逐季看增 18:332022/05/11 財經 《觀光股》六角Q1獲利同期次高 今年拚穩健向上 09:482022/05/11 財經 禾聯碩首季 每股賺1.99元 18:122022/05/12 財經 華立首季獲利7.68億元 創史上次高 10:222022/05/11 財經 正新、建大、鑫永銓首季獲利 同步衰退 23:232022/05/11 財經 《國際經濟》抗疫規定鬆綁 大馬第1季GDP可期 14:192022/05/11 財經 首季淨利大減18％ 仁寶：忙趕工 Q2將好轉 04:102022/05/12 財經要聞 《食品股》多重利空夾擊 統一首季獲利衰退逾2成 07:472022/05/12 財經 宏全首季EPS 1.93元 同期新高 04:102022/05/11 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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