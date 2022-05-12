歷經2天的審查，今(12)日傍晚立法院聯席委員會完成《溫室氣體減量及管理法》修正草案初審，但接近一半的爭議條文保留朝野協商。環保署長張子敬坦言，本會期要三讀通過有困難，不過母法已有框架，子法修訂可同步進行。

為響應國際減碳趨勢，環保署自2020年起啟動《溫室氣體減量及管理法》修法，行政院今年4月21日通過《溫室氣體減量及管理法》修正草案，立法院6個委員會這兩天聯席審查，立委共提案20個版本，61項修正條文已於今日審完，但仍有27條爭議條文保留到朝野協商。

爭議條文包含短中期減碳目標、公民訴訟等條文未入法，以及立委與主責部會在碳費優惠費率、永續會跨部會整合功能等看法尚無共識，有立委認為，條文的一字之差恐造成日後解釋上出現模糊空間，因此字句上的調整也花了許多時間討論。

張子敬表示，以往《溫管法》著重於溫室氣體減量，這次修法是要面對整個氣候變遷，調適上雖有不足，但這次朝野立委都盡力將修正草案送出委員會，這是很大里程碑，當組織有好的調整，2050減碳路徑的經費預算也盡量爭取，相信業務推動上會有很好的效果。

張子敬說，因為國內疫情嚴峻，所以本會期不會加開臨時會，要三讀通過確實有困難，不過母法已經有完整的框架，子法修訂可同步進行，不會因此而放慢腳步。