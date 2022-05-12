關務署表示，衛生福利部食品藥物管理署放寬民眾輸入新冠病毒檢驗試劑供自用，自今年5月11日至6月30日，每人限1次且不超過100劑者，免申請專案核准，海關配合採取便捷通關措施，加速民眾進口新冠病毒檢驗試劑通關。

為協助民眾以快遞、郵包或以旅客身分攜帶快篩試劑輸入國內，關務署提醒民眾注意事項如下：

一、民眾輸入100劑以內供自用，免向主管機關申請專案核准；超過部分，仍須申請專案核准始得通關放行。

二、民眾輸入超過100劑部分，如是主張幫親屬購買者，得檢附相關身分證明文件佐證，免向主管機關申請專案核准。

三、今年5月11日前進口暫扣海關之案件，得依上開規定辦理，根據統計大約是1萬4000多組。

關務署舉例，如民眾Ａ輸入150劑，自用100劑免申請專案核准，另50劑原應向主管機關申請專案核准；如民眾Ａ主張幫親屬Ｂ購買，並提供親屬Ｂ前開相關證明文件，亦得免申請專案核准。

關務署呼籲，民眾自國外進口輸入或攜帶自用快篩試劑，務必符合自用限量規定，以避免因不符規定無法順利通關。