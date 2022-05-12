香港女神張柏芝曾和男星謝霆鋒結婚6年，生下2個兒子Lucas和Quintus，離婚後她再秘生小兒子Marcus，至今生父身分成謎。今（12日）是二兒子Quintus的12歲生日，張柏芝在社群平台分享母子三人的合照，帥兒子的顏值引發關注。

張柏芝12日準時在0點整於微博發文祝Quintus生日快樂：「喜小的少年啊，你還未成熟，但已在路上，生活的熱鬧和生命的驕傲，你一樣不少」，同時上傳一段短影片，第一幕是多年前的舊照，張柏芝綁著高馬尾，親密地摟著2個兒子，氣氛相當溫馨。

另一張則是近期的照片，張柏芝的美貌依舊沒變化，唯二不同的是Lucas和Quintus都長大了，樣貌繼承到高顏值父母的基因，網友紛紛留言讚嘆Lucas和Quintus從小帥到大，甚至直言無論臉蛋或氣質都有謝霆鋒的影子，看來未來也有機會前進演藝圈。

張柏芝為Quintus慶生，罕曝光兩個兒子的帥臉。（圖／微博@張柏芝中文網官方微博）

事實上，張柏芝曾在節目中被問到是否支持兒子進演藝圈，她當時大方地回應：「我完全不會抗拒」，更說如果發展得比自己或謝霆鋒更好，會感到驕傲，也會百分百力挺。