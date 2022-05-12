網紅連千毅日前在直播分享自家小編「牙牙小姐」的照片，還把臉遮住，但立刻被眼尖專業網友抓包，照片主角其實是有「最強奶媽」封號的網美謝薇安；謝薇安本人得知後，昨(11日)氣得在IG發限時動態直喊：「是要我牙起來嗎？」，更痛罵連千毅「有什麼毛病？」；連千毅帳號「蘭庭精品」後來道歉說：「薇安小姐姐真的很漂亮」；但謝薇安今(12日)則發辣照寫道：「給我個不告發你的理由？」，似餘怒未消。

連千毅幾天前在直播中突然爆走罵女助理長瀨昆妮，讓女方委屈到暫時退出直播；連千毅後來稱還有一名助手「牙牙小姐」，並秀出對方臉被遮住的比基尼照，但仍被眼尖網友發現，照片中的辣妹其實是網美謝薇安。謝薇安得知後，在IG限動曬出同一張照片，說：「是要我牙起來嗎？墾丁你個香蕉蛋糕！」；對此，一向對爭議事件態度強硬的連千毅，昨晚罕見在「蘭庭精品」臉書低頭認錯，並誇獎謝薇安長的很美。

謝薇安被盜圖火大開罵。（圖／取自謝薇安IG限時動態）

謝薇安似乎餘怒未消，今(12日)則發辣照寫道：「給我個不告發你的理由？」，畫面中她穿粉藍色短褲對鏡自拍，上身只著黑色比基尼入鏡，只見超大黑色罩杯仍無法完全包覆雪白UU，將「最強奶媽」本錢完美展現；網友被電到狂刷愛心：「理由是我愛你喔」、「妳在我心目中是最美的」、「爱上了」、「女神太美了」，也有人說：「支持」、「告」、「告起來不要客氣」、「給你版權費算他100萬就好哈哈」、「告對他來說沒用因為有黑勢力錢又多」、「等等會不會被請吃漢堡」，美麗造型與爭議事件都引熱議。

此外，謝薇安還用她的分身帳號留言：「MY ONLY BACKUP（我的唯一備份帳號）」，點進去可見她的超火辣「十二宮格」分割美圖；因為謝薇安過去曾遭遇IG無預警遭到停用，近500萬的粉絲一夕歸零，所以重起爐灶後也兼營備援帳號；從分割畫面中可見，分帳分享的造型比本尊帳號更火辣，不但上身是類似的比基尼胸衣，下身更是超犯規黑色小丁，只用一小塊布料遮住「神秘地帶」，辣度破表令人狂噴鼻血。

分割畫面共有12張圖，其中「神秘地帶」當然最引粉絲熱議：「這是想讓人犯罪啊(笑)」、「嚇了我一跳 我還以我看到了什麼(大笑)」、「除得真乾淨」、「這種小褲褲真棒」、「太辣了吧」、「最喜歡這張」。謝薇安之前的IG帳號粉絲數一度高達497萬，後雖帳號被砍但人氣仍高。她曾客串電影《山中森林》，美艷定裝照還被人拿來跟《賭神2》演「海棠小姐」的邱淑貞做比較。