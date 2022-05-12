交通部民航局局長林國顯特別肯定朝陽科大培育飛航專業人才的用心。(朝陽科大提供)

朝陽科大斥資5億設立航空學院，建置完整的飛航設備，成為夢想飛行的學子報考首選。(朝陽科大提供)

統測成績單拿到後，心儀哪些科系？放眼產業趨勢，航空業人才炙手可熱，朝陽科大斥資5億元成立航空學院，啟用時選航空大樓，全力培育具有國際視野、重視紀律與品質的航空專業人才，讓青年學子的夢想成真、壯志凌雲！

不同於國內私立大專校院陷於少子化泥淖，朝陽科技大學校長鄭道明走出不一樣的路，早在2017年朝陽科大榮登英國泰晤士高等教育全球最佳大學排名時，他就在當年3月校慶上宣示成立航空學院的願景，之後從蓋大樓、找師資、設計課程、找合作實習企業等，慢慢做起，一步一腳印築夢踏實。

專業飛航設備，宛如航空科學教育館

經過多年的努力，朝陽科大航空學院目前建置Cessna 172兩架、Hawker 400XP一架、SVH-4直昇機一架、DC-3一架、S2-T一架、UH-1H直昇機一架、JT-8D發動機兩具、T-53發動機兩具及六軸模擬訓練器兩架等專業飛航設備，搭配駕艙程序訓練教室、飛機工程實驗室及複材製程實驗室等十數間特色實驗室，讓今年3月完工啟用的時選航空大樓，變身成為航空科學教育館。

此外，為了培養更多優秀飛行人才，透過國策顧問楊信所成立之家族基金會，捐贈百萬美元設立朝陽飛航圓夢獎學金，凡修讀飛行與民航人員技術系指定課程的朝陽學生，經由評選每人最高可獲得9萬美元（約合台幣270萬元）的飛行訓練學費獎助，每年有6至10個名額，可利用暑假與大四全年時間，赴美國加州長榮航空飛行學院接受自用飛行（PPL）與商用飛行執照（CPL）的訓練。

飛行訓練學費獎助，最高270萬元

「航空是我們國家的根基！」今年3月朝陽科大時選航空大樓完工啟用，交通部民航局長林國顯特別到場祝賀並表示，盼望朝陽科大能夠協助民航界，培養更多的基層人才，目前朝陽科大航空學院設有航空機械系、飛行與民航人員技術系，以及籌備中的航空運務系，是全台唯一與航空公司合作提供專業飛行培訓的大學，備受各界矚目。

目前朝陽科大不但與長榮航空及長榮飛行學院合作飛航圓夢獎學金，另與澳洲Airways Aviation及南伊利諾州大學簽訂訓練合作項目，並與威翔航空、漢翔航空工業、亞洲航空、華信航空簽訂合作備忘錄。此外，朝陽科大航空學院與國內其他航空公司亦有十分深厚的交流，航空大樓啟用典禮當日，更邀集華航、長榮、桃機、華信、星宇、飛特立、德安、阿聯酋等近百位航空公司高層出席，足見與產業深度連結，並受到高度肯定。

加強英語能力，一條龍式訓練

值得一提的是，英語是航空產業的共通語言，朝陽科大航空學院為了加強訓練學子英語能力，現有一條龍式的訓練規劃：大一全學年要上航空菁英英文培訓課，大二到大四都有完整配套，畢業時更設有英語門檻，而這些額外對學子投入的英語強化教育，並不會增加學費，就有高中老師評論說：「來讀朝陽科大航空學院的學生都是賺到！」

除了外籍師資英語授課，航空機械系學生大三、大四還可以去澳洲上後續銜接課程，取得歐洲航空安全局（EASA）頒發的飛機維修工程航空機械和航空電子專業證照。目前航空機械系110學年已選送4名優秀學子分赴丹麥VIA大學、西班牙猛龍大學（Mondragon University）和德國OTH大學交換，接軌國際，表現十分亮眼。