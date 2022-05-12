統測成績單拿到後，心儀哪些科系？放眼產業趨勢，航空業人才炙手可熱，朝陽科大斥資5億元成立航空學院，啟用時選航空大樓，全力培育具有國際視野、重視紀律與品質的航空專業人才，讓青年學子的夢想成真、壯志凌雲！
不同於國內私立大專校院陷於少子化泥淖，朝陽科技大學校長鄭道明走出不一樣的路，早在2017年朝陽科大榮登英國泰晤士高等教育全球最佳大學排名時，他就在當年3月校慶上宣示成立航空學院的願景，之後從蓋大樓、找師資、設計課程、找合作實習企業等，慢慢做起，一步一腳印築夢踏實。
專業飛航設備，宛如航空科學教育館
經過多年的努力，朝陽科大航空學院目前建置Cessna 172兩架、Hawker 400XP一架、SVH-4直昇機一架、DC-3一架、S2-T一架、UH-1H直昇機一架、JT-8D發動機兩具、T-53發動機兩具及六軸模擬訓練器兩架等專業飛航設備，搭配駕艙程序訓練教室、飛機工程實驗室及複材製程實驗室等十數間特色實驗室，讓今年3月完工啟用的時選航空大樓，變身成為航空科學教育館。
此外，為了培養更多優秀飛行人才，透過國策顧問楊信所成立之家族基金會，捐贈百萬美元設立朝陽飛航圓夢獎學金，凡修讀飛行與民航人員技術系指定課程的朝陽學生，經由評選每人最高可獲得9萬美元（約合台幣270萬元）的飛行訓練學費獎助，每年有6至10個名額，可利用暑假與大四全年時間，赴美國加州長榮航空飛行學院接受自用飛行（PPL）與商用飛行執照（CPL）的訓練。
飛行訓練學費獎助，最高270萬元
「航空是我們國家的根基！」今年3月朝陽科大時選航空大樓完工啟用，交通部民航局長林國顯特別到場祝賀並表示，盼望朝陽科大能夠協助民航界，培養更多的基層人才，目前朝陽科大航空學院設有航空機械系、飛行與民航人員技術系，以及籌備中的航空運務系，是全台唯一與航空公司合作提供專業飛行培訓的大學，備受各界矚目。
目前朝陽科大不但與長榮航空及長榮飛行學院合作飛航圓夢獎學金，另與澳洲Airways Aviation及南伊利諾州大學簽訂訓練合作項目，並與威翔航空、漢翔航空工業、亞洲航空、華信航空簽訂合作備忘錄。此外，朝陽科大航空學院與國內其他航空公司亦有十分深厚的交流，航空大樓啟用典禮當日，更邀集華航、長榮、桃機、華信、星宇、飛特立、德安、阿聯酋等近百位航空公司高層出席，足見與產業深度連結，並受到高度肯定。
加強英語能力，一條龍式訓練
值得一提的是，英語是航空產業的共通語言，朝陽科大航空學院為了加強訓練學子英語能力，現有一條龍式的訓練規劃：大一全學年要上航空菁英英文培訓課，大二到大四都有完整配套，畢業時更設有英語門檻，而這些額外對學子投入的英語強化教育，並不會增加學費，就有高中老師評論說：「來讀朝陽科大航空學院的學生都是賺到！」
除了外籍師資英語授課，航空機械系學生大三、大四還可以去澳洲上後續銜接課程，取得歐洲航空安全局（EASA）頒發的飛機維修工程航空機械和航空電子專業證照。目前航空機械系110學年已選送4名優秀學子分赴丹麥VIA大學、西班牙猛龍大學（Mondragon University）和德國OTH大學交換，接軌國際，表現十分亮眼。
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