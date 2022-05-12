美國白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）稱，美國要在「美國與東協領袖峰會」上討論台海局勢，防止下一場「烏克蘭危機」在亞太地區上演。大陸外交部發言人趙立堅12日對此批評稱，美國不能在涉及中國核心利益的問題上玩火。

美國之音報導，坎貝爾11日在美國和平研究所（US Institute of Peace）表示，美國希望採取措施維護台海的和平與穩定，並不尋求採取挑釁性行動，希望明確阻止採取將是挑釁性的步驟的意圖。美國認為，其他國家公開和私下強調在烏克蘭發生的事情決不能在亞洲發生是至關重要的。

對於坎貝爾此番言論，趙立堅於例行記者會上回應稱，關於台灣問題，他願再次強調，一個中國原則是國際社會普遍共識和公認的國際關係準則。美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，恪守在台灣問題上向中方作出的政治承諾，把拜登總統有關美不支持台獨表態落到實處，停止借涉台問題搞政治操弄、「以台製華」。

對於美國欲在「美國與東協領袖峰會」上討論中國及台海相關議題，趙立堅表示，美國作為域外國家，應當為地區和平發展發揮積極建設性作用，而不是損害本地區和平穩定、破壞本地區團結合作。美國更不能打著合作的幌子搞選邊站隊，在涉及中國核心利益的問題上玩火。