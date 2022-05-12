中央研究院天文及天文物理所參與的「事件視界望遠鏡（Event Horizon Telescope，EHT）」國際合作計畫12日晚間首度公布地球所在的銀河系正中央、有4百萬個太陽質量的黑洞人馬座A星的第一張影像，這也是人類史上看到的第二個黑洞。（張鎧乙攝）

中研院事件視界望遠鏡全球記者會 公布銀河系中心重大研究成果

中研院參與「事件視界望遠鏡（Event Horizon Telescope EHT）」國際合作計畫，繼2019年發布人類史上首張拍攝到的M87星系中心黑洞照片後，今(12)日晚間則舉行全球記者會，公布位於銀河系中心的人馬座A星，其中的超大質量黑洞影像，是有史以來被發現的第2個黑洞。

「事件視界望遠鏡計畫」在2017年成立，是由夏威夷次毫米波陣列（簡稱SMA）、智利的阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列（簡稱ALMA）、格陵蘭望遠鏡等多個無線電波望遠鏡組成的全球網路所構成，合作目的在於拍攝黑洞圖像。

論及本次在人馬座A星當中觀測到的黑洞剪影，中研院院士賀曾樸表示，比上一次在M87星系觀測到的黑洞，距離地球更近了2000倍，質量也比M87小2000倍。

美國史都華天文台科學家陳志均解釋，由於人馬座A星比M87黑洞小了2000倍，因此繞行行星軌道，僅需短短數分鐘的時間，其所造成氣體擾動導致影像變化速度過快，「像在拍一隻追著自己尾巴跑的小狗」，很難取得清晰的照片，因此導致重建這張黑洞影像的難度比M87更高，需開發更複雜的校正技術及成像方法。

中研院參與世界望遠鏡計畫 史上二度拍攝到黑洞影像

中研院天文所博士紀柏特則說，拍攝人馬座A星的過程，就像將一部電影總結成一張影像。收集到的龐大觀測訊號，必須透過世界各地的超級電腦運算，才能打造前所未有的黑洞模擬資料庫，來進行觀測結果比對。

紀柏特特別提到，最後透過多次跨國的模擬、調校，費時5年才得以成像，成功解開人馬座A星的黑洞謎團，讓世人真正看到這個「潛伏在銀河系中心的巨獸」。

中研院院長廖俊智表示，院內天文及天文物理研究所是EHT計畫主要成員，支援這次觀測其中3座望遠鏡的建造與運作，以及影像校正與成像。這次觀測成果是繼EHT於2019年發布首張黑洞影像後，我國團隊再次扮演關鍵推手，展現全球頂尖的天文觀測實力。