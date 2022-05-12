中央研究院與其他國際天文團隊所成立的「事件視界望遠鏡 」(EHT)，發表了我們銀河系中心黑洞的模樣。與2019年所發表的M87星系中心黑洞類似，也看的到明亮的吸積盤以及中心深邃的黑洞。

【LIVE直播】中研院事件視界望遠鏡全球記者會 公布銀河系中心重大研究成果

[LIVE] Unveiling a Milky Way Mystery

EHT 是利用世界各地的電波望遠鏡資料，主要是收集星系中心的強烈無線電波，根據相對論，在根河中心那樣高緻密的環境，顯然只有黑洞是理論上的答案。EHT選擇我們銀河系以及室女座A星系(又稱M87橢圓星系)為研究對象，選擇我們銀河系是因為它離我們最接近，而選擇室女座A星系，是因為它超級巨大，其質量是我們銀河系的200倍以上。

2019年，EHT 發布了M87星系的中心圖像，也被稱為「有史以來第一張黑洞圖像」。如今3年過去了，該團隊也發表了我們銀河系中心的圖像。多年來，科學家們就發現在銀河系的最中心，有一個被稱為人馬座 A的奇特物體，它附近的星團都圍著它轉，意味著它的引力奇大，但是卻找不到它的模樣，彷彿繞著一個不發光的物體似的，因此它應該是超大質量黑洞。

2019年，EHT團隊發布的第1張黑洞照(右)，是M87星系的中心。左為M87星系的完整照，中間有一道長達5千光年的高速噴流，據信就是黑洞所產生的。(圖/NASA、 EHT)

雖然理論上符合，但是科學需要實證，天文學家採用的是收集無線電波資料來使它現形。也就是說，確實看不到黑洞本體，但是附近物質在吸向黑洞時，因為極高熱而發出的光可以被無線電波望遠鏡捕捉到，這項技術讓科學家們可以看到黑洞的附近，也就是被稱為吸積盤的結構。