每年蘋果推出新款iPhone前，許多如規格、售價和外觀等都會提前曝光，此次iPhone 14系列有傳聞指將主打「紫色」，近期有爆料客曝光渲染圖，iPhone 14可能將推出夢幻新色「莫蘭迪紫」。

iPhone推出新機配色往往都會掀起話題，知名爆料客Aziiz在推特（Twitter）貼出iPhone 14系列「莫蘭迪紫」渲染圖，這款顏色低飽和度的色調，讓整體看起來更加舒服協調，且套一層灰色濾鏡的莫蘭迪紫，不僅不會過於生硬，還顯得更加沉穩，散發一種高貴優雅的質感。

What you think about this color ?😍💜

For: iPhone 14 Pro & iPhone 14 Pro Max in this purple color#Apple pic.twitter.com/OKSmwlbVjb — Aziiz📲 (@irishloms) April 30, 2022

此前消息指出，iPhone 14系列傳有6.1吋和6.7吋兩種螢幕，配色有藍、紅、黑和紫色；至於iPhone 14 Pro系列則傳有石墨、金、銀與紫。

iPhone 14 Pro此前流出「深紫色」渲染影片，對比近日曝光的「莫蘭迪紫」，顯得更加深沉濃郁，雖不如後者色彩較為鮮豔，但其低調內斂的獨特色調，讓整體質感再升級，料將吸引大批果粉瘋搶。

另外，市場研究機構DSCC執行長Ross Young表示，今年可能僅有iPhone 14 Pro系列會使用「驚嘆號」樣式的雙挖孔螢幕，且螢幕會比iPhone 13的還要大，Pro系列會比13大0.06吋，Pro Max系列則會比前一代大0.03吋。