英國國家統計局（ONS）截自4月中旬報告顯示，疫情爆發2年多來，英國每10人中就有9人曾感染Covid-19，換言之，約有十分之一的人沒有中鏢，科學家針對這些少數「天選之人」進行調查，發現他們的基因可能存在罕見的遺傳變異，幫助躲過新冠病毒一連串的突變。

綜合外媒報導，目前許多國家都朝著與新冠病毒共存為目標，紛紛解除室內外防疫禁令，甚至解放口罩，將其視為流行病達到群體免疫。儘管如此，面對來勢洶洶的Omicron變異株，超過2年的大流行病仍有人免於感染。

《金融時報》記者約翰·默多克（John Burn-Murdoch）日前在推特公佈一項數據，ONS截自4月中旬的調查，顯示英國在大流行期間某個時間點約有十分之九的人採檢呈現陽性。約翰·默多克的報告與截自2022年2月感染率為十分之七相比，明顯大幅上升。

Can the last person in England who’s not had Covid please switch out the lights…



Around 9 in every 10 people in England have had Covid at least once, per FT analysis of official figures



cc @jburnmurdoch pic.twitter.com/07wdweE5s2 — Oliver Barnes (@mroliverbarnes) May 4, 2022

於是不禁讓人好奇，這些躲過染疫的族群究竟體內有何不同？專家推測3種可能，一、有些人的鼻子、喉嚨及肺部存在較少受體，降低病毒落腳機率；二、這些少數群體以前就曾接觸過類似病毒；三、遺傳基因使其天生擁有特殊免疫系統或抗體抵抗新冠病毒。

報導指出，若幸運找到能免於感染的原因，對於日後藥物的研發會是一大進展。然而，畢竟這機運只存在十分之一的人群中，還是有剩下十分之九的人抱持小心翼翼的態度，實施有效防疫避免感染。因此，加州大學醫學系教授瓦赫特（Bob Wachter）給出結論，「這必須是謹慎、環境以及運氣的結合。」