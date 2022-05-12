陸駐捷克大使館網站12日表示，捷克國會參議院當地時間11日通過涉台決議，要求捷克政府支持台方參與世界衛生組織、聯合國氣候變化框架公約、國際民航組織、國際刑警組織等的所有會議、機制和活動。這嚴重違背捷方一個中國政治承諾，粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

陸駐捷使館稱，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識。台灣參與國際組織，包括世衛組織活動，必須按照一個中國原則來處理。

陸使館指出，需要強調的是，民進黨當局將政治圖謀置於台灣人民福祉之上，頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的九二共識，導致台灣參加世衛大會的政治基礎不復存在。

陸使館強調，一個中國原則是中國同捷克等世界各國發展關係的政治基礎。中方敦促捷方恪守一個中國原則，慎重妥善處理涉台問題，以實際行動維護中捷關係政治基礎和合作氛圍。