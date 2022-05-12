美國聯準會（Fed）升息幅度及速度不明，國際板債券發行出現「觀望」。金管會12日公布，4月國際板新掛牌9檔債券，比去年同期的22檔減少逾59％，合計發行金額6.99億美元，同比則是衰退逾86％；5月至12日已掛牌7檔，到月底預計會再發行6檔債，全月掛牌金額約3.61億美元，等於4月及5月國際板發行金額將連二月衰退逾85％。

證期局副局長蔡麗玲表示，近期國際板債市受到美國Fed升息步調不確定影響，發行人及投資人採取比較觀望的態度。因為發債成本較無法預估，現在若發債，不確定性較高，投資人也可能等待更高的債券利率，所以4月及5月的國際板發行量有較明顯的衰退，蔡麗玲表示，已請櫃買中心密切注意相關發展。

但蔡麗玲表示，國際板債市已發展多年，只要發行人有相關籌資需求，未來還是會持續有債券發行量，就是回歸發行人與投資人對利率的判斷與評估。

今年前四月累計已發行92檔債券、總金額131.48億美元，比去年同期，檔數減少5％左右，但發行金額少逾39％，若加上5月預估的發行量，今年前5月的發行量合計135億美元，比去年前5月的241億美元，衰退幅度擴大到44％，若發行量無法提升，今年全年國際板新增發行金額，恐是四年來新低。

可能預期未來會升息，4月國際板提前贖回債券檔數只有2檔，金額3.55億美元，與去年同期的5檔、11.75億美元相比，金額減少近7成，前4月累計已提前贖回15檔，金額共78.83億美元，比去年同期還多2.85億美元，亦占今年全年可提前贖回債券量的30.7％左右。若之後升息速度加快，國際板債券提前贖回量及速度可能會放緩。

金管會亦統計，到4月底國際板債券總流通檔數835檔，比3月底再增4檔，但流通金額2,076.11億美元，則比3月底減少9.51億美元，即是到期及提早贖回的債券量，大於新發行量。