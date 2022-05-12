行政院院長蘇貞昌與第41屆行政院文化獎得主合影，左起為蘇貞昌、得獎人李敏勇、得獎人王清霜、得獎人呂紹嘉、考試院長黃榮村、文化部長李永得。（姚志平攝）

雲門舞集創辦人林懷民今（12）日下午出席行政院文化獎頒獎典禮，擔任得獎人呂紹嘉的引言人，林懷民表示，呂紹嘉是從新竹關西小鎮走向全世界的指揮家，成就非凡。

林懷民表示，1995年雲門到柏林演出，當時他在街上看見柏林喜歌劇的海報，上頭寫的首席駐團指揮家，便是呂紹嘉，令他印象深刻，「在後來的20多年，我看看見這位來自關西小鎮的年輕人，走遍了全世界，同時在德國重要樂團，長期擔任音樂總監。」

林懷民觀察，這些年來，也像是回到1995年的那個街頭，「一樣有更多年輕朋友在國際樂壇上表現傑出，而呂紹嘉是開路者，他告訴我們一切可行，而且可以做得非常好。」

呂紹嘉在2010年從國外返台，擔任國家交響樂團（NSO）音樂總監，林懷民回憶，呂紹嘉任期NSO十年期間，等於是把指揮生涯中最重要成熟的階段，保留給台灣，「他以德奧樂派樂曲為樂團打基礎，並增加曲目，同時連年演出歌劇，更重要的是，這是第一個公家單位，長年委託台灣作曲家創作並搬到世界各地去演。」

林懷民表示，「NSO被他爬梳、調理、要求到能夠感動人的程度。」林懷民說，呂紹嘉對音樂的要求非常「龜毛」，「他可以調理出一種很雅緻、細膩、豎琴的聲音，同時又把他的激情，以內斂的方式爆發出來。帶著這樣的水平，讓樂團到歐洲、美國、德國柏林愛樂廳，都得到很好的評語。」

林懷民從小就聽古典音樂，他表示，「音樂是一件很微妙的事情，瞬間就消逝，音樂可以把人帶到一個幾乎是宗教性的境界。」

林懷民表示，音樂是絕佳的心靈糧食，有一年雲門到柏林德意志歌劇院演水月，有位女士到後台分享心得，「她告訴我們，二戰終結的時候，柏林被炸得粉碎，到處沒有電，甚至也不怎麼有東西吃，但大家仍然渴望聽音樂。人們會約定好找一個地方，相約到那裏演奏、聽音樂會。想聽的人會走很遠的路，走在斷垣殘壁中，聽了一晚的音樂會，就又有力氣回到現實生活餓兩周。」

林懷民表示，音樂的力量，並不是一種特效藥，而是長期的累積，耳濡目染的學習，他曾搭過一台計程車，司機先生聽古典音樂電台，並和林懷民分享：「聽這個比較沒有口水戰，而且那個NSO指揮叫作呂紹嘉，和外國人比沒有輸，一樣好喔。」

林懷民表示，他也常常把這故事和呂紹嘉分享，「這是和行政院文化獎一樣的榮耀，感謝紹嘉為台灣帶來這樣的安慰，聆聽音樂的瞬間，能再昇華。感謝紹嘉給我們啟發，給我們力量。」