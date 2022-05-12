韓國職場浪漫喜劇《第六感之吻》改編自同名暢銷人氣網路小說，找來偶像團體「god」轉戰戲劇圈的尹啓相飾演讓屬下又愛又恨、韓國廣告業第一把交椅的「車敏豪」，《愛的迫降》徐智慧則飾演不斷自我鞭策、卻意外開啟超能力的企劃專員「洪藝述」，2人時隔17年再度合作，原版漫畫中不僅吻戲超多，還有限制級的火辣場面，令人相當期待。

劇情圍繞著韓國某家頂尖廣告公司擔任企劃專員的洪藝述（徐智慧飾），為了逃避只要與人接吻，就能預見自己和對方的未來的魔咒，她只好整天埋首工作。洪藝述下定決心全新追求事業，成了車敏豪（尹啓相飾）的徒弟，車敏豪曾奪下韓國最重要的廣告大獎，卻有著不可告人的祕密。歷經5年磨合，洪藝述的工作表現出色，但是凡事要求完美的車敏豪，對於她做的每件事依舊是處處挑剔。

洪藝述感到相當挫折，覺得自己就是個笨蛋，晚上時常做惡夢，夢到自己又讓老闆失望了。但是一次工作上的意外，她開始預見車敏豪的未來，看到他們2人在車敏豪的公寓裡熱情擁抱。洪藝述對於自己預見的一切感到困惑和不安，但是最後期限已迫在眉睫，她必須盡力忘掉那些不可能發生的場景，全力帶領性格古怪創意團隊準時完成專案。

《第六感之吻》自25日起，在Disney＋獨家上架。