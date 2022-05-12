千附實業（8383）董事會12日通過今年第一季合併財報，首季EPS為0.54元，低於去年同期的0.65元，並決議第六次買回庫藏股，辦理註銷減資，減資金額4,432萬元，減資比率3.75％，減資後的股本逾11.37億元，減資基準日訂為5月27日。
千附實業第一季合併營收9.16億元、年增29％。其中，廠務工程營收占23％、機械事業營收占19％、千附精密（6829）營收占比為54％。千附實業表示，今年截至4月止，公司新接訂單為15億元，且各事業單位訂單金額，均高於營收表現，預期今年營收成長幅度，會顯著成長。
千附實業第一季營業毛利率為27％、費用率為15％，與去年同期相較，差異不大，稅後淨利約6,410萬元、年減15.8％，EPS為0.54元，低於去年同期的0.65元。
千附實業透露，首季獲利減少原因，主要是對千附精密持股比例減少所致，目前千附實業持有千附精密63％，未來將繼續維持具控制力的股權。此外，廠務工程將進入施作高峰，製鞋機械營運，也自谷底回升，預估今年營收與獲利，將維持成長走勢。
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