近來本土案例激增，防疫保單續保、理賠爭議多，有消息指出，指揮中心研擬未來將新冠肺炎法定傳染病等級調降，民眾若沒有在6月底前取得確診證明，理賠金恐怕會打折；金管會今提出3點說明澄清傳言；金管會表示，民眾確診在醫療院所的資料，不因時間經過而影響，保險事故發生理賠條件以成就，並強調「尚無要求保險公司放寬理賠條件之情事」。

金管會3點說明如下：

第1點，關於「保險契約雖有2年請求權時效，但醫院難以回溯做診斷」，以及「法定傳染病若於7月份降級將壓低理賠金額，民眾應於6月底前取得確診證明」等節：民眾確診或進行治療，醫療院所均有相關紀錄或資料，民眾申請相關證明文件，不因時間經過而受影響。且保險理賠係以保險事故發生時，理賠條件即已成就，不因相關證明文件之開立時間而受影響。

第2點，關於「金管會隨著指揮中心之防疫政策要求業者放寬理賠條件」一節，金管會協調保險公司就居家照護在有醫療行為之前提下，比照一般住院日額給付，以及以數位健康證明取代醫師診斷證明書作為理賠證明文件，均係基於契約精神及兼顧醫院量能，在合於保險契約約定下辦理，尚無要求保險公司放寬理賠條件之情事。

第3點，關於「理賠申請繁複，產險公司為求降低損失，必然更仔細動用契約條款審核理賠案」一節：金管會已要求保險公司加派人力儘速辦理核保、理賠事宜，並安排專人提供防疫保險商品相關諮詢及爭議處理之服務。

產壽險公會已就民眾申請理賠常見問題提供問答集，並適時作通案性說明，另刻正針對快篩陽性確診等擬具理賠實質審查指引，以利後續理賠處理。就個案爭議部分，已由財團法人金融消費評議中心指派專人提供消費者諮詢及服務。

最後，金管會總結3點聲明指出，為使醫療資源妥適運用、保戶權益維護及保險業損失控制間取得平衡，金管會與衛福部均持續聯繫協調，在合乎防疫政策措施且不偏離保險契約條款意旨下，儘量協助取得兼顧各方需求的理賠證明文件。

金管會同時密切關注保險業財務健全與營運穩定，並已要求案關公司就承作防疫保單辦理情形及對財務之影響，提報董事會報告，以利董事會瞭解並掌握公司經營情形。