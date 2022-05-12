因認列百和-KY（8404）今年前四月房地產營收減少，加上合併營業淨利銳減的拖累，台灣百和（9938）及百和-KY12日公布自結獲利，聯袂年減。台灣百和自結今年前四月合併營收62.09億元，年減20.1％，合併營業淨利12.13億元，年減44.3％，稅後盈餘逾7億元，年減26.6％，EPS為2.35元，低於去年同期的3.2元。

台灣百和自結4月合併營收19.45億元，年減37.2％，稅後盈餘2.36億元，EP S0.79元，若不含房地產營收，EPS 0.71元，等於房地產4月貢獻EPS 0.08元。

百和-KY自結4月合併營收11.36億元，年減50.99％，合併營業淨利2.51億元，稅後盈餘1.86億元，EPS 0.59元。其中，百和-KY 4月認列房地產營收4.18億元，不如去年同期的17.53億元。

百和-KY累計今年前四月合併營收30.23億元，年減36.7％，合併營業淨利4.82億元，年減64.5％，稅後盈餘逾3.3億元，年減58.2％，EPS為1.05元，低於去年同期的2.51元。

台灣百和累計今年前四月合併營收62.09億元，年減20.1％，合併營業淨利12.13億元，年減44.3％，稅後盈餘逾7億元，年減26.6％，EPS為2.35元，低於去年同期的3.2元；若不含前四月房地產收益，台灣百和前四月EPS為2.27元。

百和-KY表示，4月合併營收衰退的主因，主要為去年同期營建工程案已完工，開始陸續交屋，認列收入增加，而今年認列營建工程金額減少所致。

若含房地產的貢獻，百和集團今年前四月各產品營收比重，分別為織帶鞋帶45.9％、黏扣帶12.4％、鬆緊帶12.3％、房地產9.8％、針織經編緹花9.2％、射出帶6.8％、其他2.9％，及粉體塗料0.7％。

若含房地產的貢獻，百和集團今年前四月各廠區的營收比重，分別為百和-KY48％、越南百和23％，台灣百和18％、印尼百和8％、北美百和2％及大陸其他1％。

展望今年，法人認為，台灣百和除印尼三期今年全年可貢獻營收外，印尼四期新廠今年加入後，可望為今年營運再添增成長的動能。