有時候收到讓人一頭霧水的簡訊，其實可能是對方的求救訊號。一名郭姓女子某天下班後，突然傳訊給男同事，訊息中只有「12」、「0」兩組數字，男同事無法理解，但警方一看後秒懂，直呼出大事，火速直奔女子家救命。

事情發生在大陸浙江，《央視》報導，這名郭姓粉領族在本月6日晚間9點，突然傳訊給男同事，訊息中除了「12」、「0」兩組數字外什麼都沒有，一頭霧水的男同事便立刻回訊，打算問清楚，未料不論怎麼傳訊、撥電話，對方卻始終沒有回應。

男同事覺得有異，同時也回想起來，剛與女子認識時，對方曾說自己是隻身到城市打拚，有急事的話會發數字求救，於是立刻報警處理。警方一看到「12」後，察覺出意外了，立刻派員前往女子住處破門而入，救出了倒地昏迷不醒的女子。

原來郭姓女子做飯到一半，突然心臟異常刺痛，想要發出「12110」簡訊(大陸公安機關公益性簡訊報警號碼)報警求助，但隨即倒地撞到頭部而昏迷，也幸虧接獲報案的警方立刻察覺「12」背後的涵義，才火速前往救人。而女子送醫搶救後幸運撿回一命。