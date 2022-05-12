統一獅隊12日靠著胡智為7局飆出8次三振、僅失1分好投，以6比1擊敗富邦悍將，胡智為拿下本季第2勝也中止個人近期3連敗，總教練林岳平點出此役關鍵，就在於7局他能用連續2K化解失分危機。

胡智為在4月14日拿下本季首勝後，接下來3次先發都吞下敗仗，今天面對戰績不佳的富邦，第2局又被蔣智賢敲出陽春炮失分，但他很快回穩，直到7局上才又面臨較大失分危機，但他連續三振掉陽耀勳、高孝儀，最終用111球繳出優質先發，也賞富邦苦吞5連敗。

餅總指出此役關鍵，在於7局胡智為能守住1人出局、二三壘有人的局面，他透露，原本在該局胡智為三振掉陽耀勳後，教練團本想換投，「但那時主要是考量他已經投了一百多球，但當我想走上去時他有庚我致意，比出我來接受挑戰的手勢，他認為這是他必須要去承擔的，我就稍微等待一下，最後用三振化解，是今天很不錯的投球內容。」

胡智為則表示，今天雖然也曾投到有情緒，但關鍵時刻都有沈澱下來，「被打全壘打後也沒有再讓人上壘，一個一個出局數抓下來。」之前吞下3連敗，他也在每一場賽後都回頭觀看比賽過程，找出問題做修正，「今天有4個半局讓首棒打者上壘，這是我需要再檢討的地方。」

而富邦先前已寫下聯盟史上開季前14、15、16、17、19場最低勝率紀錄，今天再吞下這1敗後，目前戰績4勝21敗，再度改寫1996年興農熊開季前25場最低勝率紀錄，成為中職最速吞下21敗的球隊。