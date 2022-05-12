特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）周二（10日）出席金融時報舉辦的「2022年汽車的未來」峰會，他在會上大讚大陸員工非常有才華，且也十分勤奮，都加班到半夜三點，反觀美國人對待工作則是「能躲就躲」。

綜合外媒報導，馬斯克被問及哪家「電動車新創公司」最令他印象深刻，他點名傳統車廠福斯汽車（Volkswagen）是目前僅次特斯拉，進步最多的一家公司，「從電動車角度而言，每一家傳統車廠都可視為新創公司」。

不過馬斯克並未提及Rivian、Lucid、Nio等新創公司。

此外，馬斯克還預期大陸未來會出現「非常強大的企業」，將會成為特斯拉最大的競爭者，「他們有很多才華洋溢、勤奮工作的人，也十分願意加班到半夜三點」；但之後馬斯克話鋒一轉，狠酸美國人對工作的態度則是「能躲就躲」，一點也不勤勞。

針對大陸防疫封控，馬斯克透露已經與北京政府溝通過，很快就會解封，未來幾周不會出現大問題。