統一獅老將胡金龍11日因「疫情隔離名單」提前歸隊一軍，今天先發打第4棒指定打擊，2打數都敲安，但在第4局敲出二壘安打攻佔得點圈後，似乎出現不適提前被換下場，賽後總教練林岳平笑著說：「還好啦！他只是快到臨界點，覺得如果有人安打要跑回本壘就要掛了。」

胡金龍之前因腳拉傷下二軍休養，原本預計今天才要歸隊一軍，沒想到投手王鏡銘確診，他也提前1天加入一軍戰場，今天首打席敲出一壘安打，4局第2打席再擊出二壘安打，但跑上二壘時面露難色，獅隊評估後決定換上代跑，由柯育民接替跑壘。

賽後「餅總」表示，胡金龍沒有受傷，「他只是快到臨界點了。」他解釋，胡金龍的腳本來就不是恢復到百分之百，上到二壘後，胡金龍認為如果有人安打他要跑回本壘，他可能就要掛了，所以決定提前換上有腳程的球員，也換到後面2支安打、2打點。

柯育民接替胡金龍跑壘，之後2次打擊機會也都敲出安打，7局的安打更帶有2分打點，助隊穩住勝果，林岳平也說：「替補上去的人也有適時發揮，這是今天也滿關鍵的地方。」