國內生產玻尿酸大廠科妍(1786)今公布111年第1季財報，營收為1億36.8萬元，毛利率60％，淨利為新台幣2697萬元，淨利率27％，EPS為0.41元。
受到中國大陸、台灣疫情升溫影響，民眾減少非必要性及非急迫性醫療，已經影響醫美產品項目銷售及內銷通路商延後出貨等跡象，導致今年第1季營業收入較去年同期略減；另外，因生技一廠認列折舊及相關費用因素，致使營業利益較去年同期稍減。
不過，在外幣資產兌換利得及所得稅利益挹注下，預測會逆勢推升稅後淨利表現。
國內生產玻尿酸大廠科妍(1786)今公布111年第1季財報，營收為1億36.8萬元，毛利率60％，淨利為新台幣2697萬元，淨利率27％，EPS為0.41元。
受到中國大陸、台灣疫情升溫影響，民眾減少非必要性及非急迫性醫療，已經影響醫美產品項目銷售及內銷通路商延後出貨等跡象，導致今年第1季營業收入較去年同期略減；另外，因生技一廠認列折舊及相關費用因素，致使營業利益較去年同期稍減。
不過，在外幣資產兌換利得及所得稅利益挹注下，預測會逆勢推升稅後淨利表現。
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