活動當天還有會藝術家親自指導民眾體驗模仿木下膠彩畫DIY。（淡水古蹟博物館提供）

5月16日為日治時期曾旅居淡水的日本畫家木下靜涯先生生日，今年適逢木下先生135歲冥誕，因此新北市立淡水古蹟博物館特別在5月18日的國際博物館日，於木下靜涯舊居舉行「518國際博物館日暨木下靜涯生日慶」活動，現場安排專業導覽員帶民眾走訪最新開放的木下靜涯舊居，還會有駐村藝術家親自指導民眾體驗模仿木下膠彩畫DIY。

木下靜涯個人特色鮮明，時常帶粉紅色墨鏡，更在家中飼養白火雞與猴子，在當時的人心中留下深刻的印象。舊居一樓介紹修復歷程、畫家生平及對臺灣藝術的貢獻等，二樓展示木下在淡水的日常生活故事，最特別的是展間一隅復刻木下在小倉畫室的相片，可一窺膠彩畫家創作場景。

本次的活動在5月18日下午2時至4時，採快閃2小時的限時活動，有興趣的民眾可於淡水古蹟博物館官網查詢。除了國際博物館日的活動外，淡水古蹟博物館也將在5月20日當天，於粉絲專頁舉行線上抽獎活動，只要西元出生年月日的數字同時含有5、1、6的民眾在指定貼文底下完成任務即有機會獲得猴子造形椅凳，若與木下靜涯同天生日（5／16）的人再加碼抽火雞抱枕。

淡古館長黃麗鈴表示，國際博物館日邀請大家在線上或線下到博物館參觀，在輕鬆活潑的活動當中認識有關古蹟的歷史與故事，未來也將持續推出適合全家大小的節慶活動，屆時再一起來玩。