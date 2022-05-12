在美元指數持續強勢下，港元兌美元匯價12日觸及7.85弱方兌換保證水平，迫使香港金管局再度入市捍衛港匯，當日在市場買入40.82億港元。本次買入港元後，香港銀行體系總結餘在下周一將降至3,319.23億港元。

香港信報12日報導，香港金管局超過超過三年來再度入市買入港元，12日早間在紐約時段已經先買入15.86億港元，因此兩次合計買入56.68億港元。

對此，香港金管局發言人12日表示，港元市場繼續運作有序。聯繫匯率制度一直行之有效。金管局會一如以往密切監察市場情況，繼續維持貨幣及金融穩定。

另外，受此影響，港元12日拆息普遍上揚，與房市貸款相關的一個月拆息升至0.17976％，三個月拆息升至0.79054％，6個月拆息升至1.47988％，12個月拆息升至2.41976％。短期拆息方面，香港隔夜拆息降至0.0444％，1星期拆息降至0.07446％，兩星期拆息則上升至0.11643％。