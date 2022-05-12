ESG市場蓬勃，商業發展研究院決定大舉參與。商研院CDRI12日發布「人才培訓、國際認證、診斷輔導，與永續報告書」一條龍式的服務模式與內容，並以商研院具備的全方位研發輔導企業數位轉型的核心技術能量獨特優勢，為我國服務業ESG發揮「ESG X數位轉型」畢其功於一役的加乘效果。

商研院董事長許添財表示，全球先進的國家或是企業已將ESG永續趨勢的課題，放在企業領導與經營中最核心的主要重點策略當中，國內企業經營也開始面對ESG評價的挑戰，像出口廠商必須防範屆時被課取「碳關稅」的威脅，銀行向企業貸款客戶進行ESG績效的審核等，而與國際鏈結的服務型公司，如人力資源、行銷、通路、市場研究、顧問公司等配合國際ESG要求。

商研院「服務業ESG解決方案」一條龍服務，執行面分別在南、北建立兩個平臺，許添財表示，將分進合擊，相互支援，結合產官學研與國內外民間機構或智庫的資源與能量，為國內服務業的ESG評等與永續發展作出貢獻。

商研院長王建彬指出。負責北部的院本部《服務業ESG》提供四種專業人培課程、國際證照、診斷輔導、永續報告書，與專精課程研修；負責中南部的南院《ESG永續發展學苑》，則提供永續規劃師培訓、碳盤查、第三方稽核報告、永續報告書等。商研院藉此協助廣大的服務業者能快速導入ESG流程與工作，以符合國內法令規定，並與時俱進的與國際接軌。

王建彬並強調，目前有意參與商研院輔導ESG，有雄獅集團、杏一、柏文(健身工廠)、聯發國際(歇腳亭)等上市櫃公司與新竹物流、周氏蝦捲等知名企業，祥寶健康照護更是已執行永續報告書撰寫服務。