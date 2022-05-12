生物相似藥與CDMO大廠台康生技(6589) 今(12日)董事會通過，公布2022年首季財報資訊，每股純益為0.05元，自2021年第3季開始，已經3個季度穩健成長且維持獲利；由於去年CDMO接單明顯成長，去年也即刻啟動產能擴增計畫，今年2廠產能也倍增至年底達2.55萬升，並持續加速人員擴編。

台康首季合併營收為3.61億元，雖受第1季汐止廠進行產線優化影響，停工而無法進行生產，營收仍較去年同期成長47.7％，且優於去年同期的虧損局面，每股純益為0.05元。台康2022年前4個月累計營收為4.7億元，同時年增30.53％並創下同期歷史新高。

台康去年合併營收為16.97億元，年增58.5％，稅後淨損4258萬元，每股淨損0.18元；隨自行研發產品EG12014已送歐、美上市申請，臨床研發相關之研究費相對減少致財務報表已逐漸接近損益兩平。

台康汐止廠產能優化後將於五月中旬重新開始運作；竹北廠產線也陸續增建中，預計今年底哺乳類動物細胞廠產能將由9500升提升至25500升，以因應明年的生物相似藥上市產能及CDMO業務成長之需求。同時台康也積極招募新血，今年截至4月底員工人數達335人，較去年底成長12.8％，且持續擴編中。

台康生技2021年成功完成32.025億元現金增資，以及50.325億元私募後，除加速擴充廠房與增添研發及生產設備外，並同步招募人才，期待落實台康短期目標，成為亞洲的新興生技藥品開發暨生產中心的地位。

自開始研發乳癌生物相似藥EG12014後，台康已向美國FDA及歐盟EMA申請藥證審查中，預計明年取得藥證後，將由台康負責生產該產品，除台灣、中國大陸、日本、南韓及俄羅斯以外之全球市場將由合作夥伴國際大藥廠Sandoz負責上市銷售，並依產品銷售額按合約所訂比例取得分潤權利金收入，屆時本公司營運規模得以快速躍進，並帶動整體獲利成長。