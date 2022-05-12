石油輸出國組織（OPEC）最新月報指高通膨、央行緊縮和俄烏戰爭等綜合因素，對全球經濟成長和能源需求的衝擊超過預期。

其第二次調降今年全球石油需求預測，把每天石油增加量預測值調降32萬桶至347萬桶。全年每天總需求量預測1億零29萬桶，較4月預期低21萬桶。

至於今年全球經濟成長率預測值從3.9％調降至3.5％。俄國經濟從原先預測萎縮2％擴大至6％，全年每天產量預計滅少35萬桶至1,088萬桶。