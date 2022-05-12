OPEC調降今年全球石油需求預測 23:182022/05/12 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 石油輸出國組織（OPEC）最新月報指高通膨、央行緊縮和俄烏戰爭等綜合因素，對全球經濟成長和能源需求的衝擊超過預期。 其第二次調降今年全球石油需求預測，把每天石油增加量預測值調降32萬桶至347萬桶。全年每天總需求量預測1億零29萬桶，較4月預期低21萬桶。 至於今年全球經濟成長率預測值從3.9％調降至3.5％。俄國經濟從原先預測萎縮2％擴大至6％，全年每天產量預計滅少35萬桶至1,088萬桶。 牛津經濟研究院示警 2023年全球經濟恐衰退 英特磊Q1每股賺1.16元 年成長暴增22倍 #全球 #調降 #OPEC #石油需求預測 #預測值 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全球科技股Fed升息後多上漲 有利逢低布局 15:322022/05/12 財經 明年通膨回落 央行估從2.7％降至1.7％ 04:102022/05/12 財經焦點 合庫投信 推全球核心基建收益基金 04:102022/05/12 產業特刊 Q1全球電動車銷售量 年成長率逾70％ 19:062022/05/12 財經 國銀今年現金股利 三年新低 04:102022/05/12 財經要聞 全球5G ETF 具高能見度 04:102022/05/12 投資理財 奇景估Q2為今年營運谷底 全年營運維持高峰 21:132022/05/12 財經 中芯國際 首季純利大增逾175％ 23:022022/05/12 財經 沙國、阿聯酋批油價恐飆三倍 04:102022/05/12 全球財經 匯鑽科Q2 可望重回成長軌道 18:022022/05/12 財經 全球首例 華航2度發布TCFD獨立報告書 04:102022/05/12 財經焦點 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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