由好奇號(Curiosity)探測車所傳回的最新照片，在岩石堆當中竟然一個不尋常的方型山洞，看起來像是個神秘迷宮入口，等待人們進去冒險。

科學警報(Science Alert)報導，科學家派往其他星球(包括月球、火星、小行星及其他對)的探測器愈來愈多，傳回許多完全不同於地球的景色，有些景色相當有趣，特別是火星這個充滿故事的地方。好奇號所傳回的地質最新照片當中，竟然一個方方正正的「門口」，好像是個人工建築物的感覺。我敢說，這張照片傳達的地質特徵，絕對足夠激發一兩部科幻電影的靈感，如同多年前的火星「人面山」。

好奇號拍攝的火星地形照片，「地宮入口」在中間偏上方。(圖/NASA)

然而，習慣潑冷水的地質科學家指出，這很可能是切應裂面(shear fracture)現象：岩石上的某種應力，使部分斷裂的結果，或許是一兩次地震造成的。

火星上有地震? 還真有。 就在不久前，洞察號(InSight)探測器才在5月4日量測到4級規模地震，這是火星上已知最大的一次地震，目前科學家們還不知道確切震央，以及是什麼原因造成的。

這個地宮大門是全景圖片的一個小角落，需知好奇號體積是一個高爾夫球車的大小，它所拍攝的範圍所距離相對有限。

更重要的是，雖然我們想像中的「地宮大門」看似很壯觀，但它的實際大小還無法確定，這個「入口」可能只有幾公分高而已，裡面可能沒有什麼通道。

這個神秘的門口最終會有一個普通的解釋……但是在最終答案出來前，充滿想象力的猜測也是一種樂趣。