PTT論壇表特版（Beauty）每天都分享各型各色美女，是讓鄉民大飽眼福的聖地，除了清純學生妹最受歡迎外，具有特色的行業別美女也很吸睛；近日就有一位美女調酒師，被網友分享到PTT，果真成功被推爆，超兇身材讓所有人大喊：「不要再搖了！」

有網友昨(11日)在表特版分享美女，標題大膽寫道：「[挑戰] 這就是你要的調酒師!」，內文附上十幾張美圖，甚至直接開門給IG帳號，並問：「是不是? 一句話!」；只見前四張圖是這位美女「凱拉」調酒時的工作中模樣，接著童貞殺毛衣、國旗比基尼連發，之後的畫面「愈演愈烈」，一張張犯規的曬UU照迅即突破鄉民的抵抗力。

由於「戰力」夠強，此篇文「挑戰」鄉民的意志力成功，沒有太大意外地被推到爆，但照例仍有酸民開噓：「...」、「弱智濾鏡妝」、「大 但感覺是個瞎妹」、「這濾鏡開成這樣欸」、「不化妝那個眼睛無神的程度不敢想像」、「這裡是表特」、「有男友」、「反詐騙」。

10來噓難敵正面推的鄉民大軍給讚：「瘋狂調酒」、「太大了吧」、「不用喝就醉了」、「怎麼沒有調酒.gif」、「水野朝陽調酒版」、「這個我一定只做吧檯一整晚不講話」、「shake! shake!」、「加奶好嗎」、「這是調乳師吧」、「國旗那張好正」、「調酒調起來！」、「真的是我要的調酒師」、「不…不要再搖了」、「麻煩奶酒一壺」、「調酒工作照好帥」、「說好的酒在哪裡？」、「凶版邵雨薇的fu」、「一杯奶酒特調謝謝」、「看她調酒還沒喝我已經暈了…」、「給圖又給門，樓主一生平安~」，好評不斷。

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