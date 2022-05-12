相信廣大的女性們都曾體會生理期傳染的經驗，難道懷孕也會傳染嗎？美國密蘇里州（Missouri）的自由醫院（Liberty Hospital）就發生11名醫護人員同時懷孕，預產期非常剛好都落在今年。有同事開玩笑指出醫院的水可能出了問題，嚇得其他不想生孩子的女同事們自己帶水來上班。

《每日郵報》（Daily Mail）報導，該驚人巧合就發生在美國密蘇里州的自由醫院，今年中旬準備迎來一波嬰兒潮，10名護理師加上1名醫師，共11人同時間懷孕，即將成為新手媽媽的醫護們強調，「這一切都沒有說好」。主任柯林（Nicki Kolling）難掩興奮，表示「團隊合作相當愉快，他們時常聚在一起，感情也相當融洽。難得遇到一次這麼多人，實在太有趣了！」

日前醫院在臉書上公開這別具紀念意義的合照，只見10名醫護挺著大肚一字排開，而且全部人還都是同一個生育中心的工作夥伴，預產期大多落在5月至11月，還有2位竟然是同一天。藏不住的喜悅，引來院內許多同事直呼「難道是醫院的水在作祟？」讓其他懷孕不在規劃中的女同事嚇得自己帶水來上班。

除此之外，他們彼此還會分享自己懷孕經歷，讓有些第一次生產的同事感到安心許多。一名醫護表示，「三生有幸能在這裡工作，從沒想過能獲得這麼多過來人的支持和鼓勵，我覺得大家會成為一生的朋友。」