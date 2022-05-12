美國生鮮配送平台Instacart透露，公司已經向美國證交會（SEC）祕密提交上市申請文件，為股票首次公開發行（IPO）鋪路。

總部位於舊金山的Instacart，11日稍晚表示，已經向證交會提交初步登記文件，但未提供額外消息。

Instacart在2021年3月募資2.65億美元，一舉將市值推升至390億美元，在當時成為受創投資助市值最高的公司之一。不過Instacart在3月將估值大砍近四成，至240億美元，以反映2022年美國科技類股拋售潮。Instacart執行長西莫（Fidji Simo）當時向員工表示，降低估值也不改變公司的上市計畫。

Instacart選擇的上市時間正值科技類股陷入低潮，美國通膨升溫和聯準會（Fed）持續緊縮貨幣，讓風險性資產前景暗淡，那斯達克指數較2021年11月的高點崩跌將近30％。儘管如此，Instacart表示，公司的業務展望依然強勁。