香港知名女星劉嘉玲前陣子在社群平台透露人在上海，還出門做核酸檢測，間接曝光自己的破億豪宅。昨（11日）劉嘉玲在小紅書上傳一張與金髮洋男的貼臉照，原來對方是知名髮型師Kim Robinson，被起底給他整理一次頭髮至少要6000港幣（約台幣22806元），而劉嘉玲的座標也從上海跑回香港，引起熱議。

照片中，劉嘉玲化著恰到好處的妝容，身穿藍灰色服飾，坐在椅子上，用單手勾著背後的金髮碧眼男子，不難看出兩人的好交情；而這名男子也被認出是香港頂級髮型師Kim Robinson，他也有轉發與劉嘉玲的合照在IG；據悉，Kim Robinson開的美髮院一次收費超過6000港幣（約台幣22806元），以小資族來說算是相當昂貴。

劉嘉玲的美髮師Kim Robinson收費不斐。（圖／小紅書＠劉嘉玲）

儘管收費不便宜，但Kim Robinson的美髮技術高超，忠實顧客不只有劉嘉玲，連林青霞、汪明荃等超級巨星都是常客，此外，Kim Robinson也跟演藝圈頗有緣份，前年曾獲TVB監製梅小青的邀請，客串電視劇《法證先鋒4》。

另外，眼尖的網友也發現劉嘉玲小紅書的發文定位在香港，間接洩漏她已從上海結束隔離，低調地回到睽違一年多未見的香港。不過，這次她回港不見得能見到丈夫梁朝偉，因為梁朝偉4月下旬才和日本男星妻夫木聰在當地碰面，劉嘉玲曾表示老公是個很享受寂寞的人，「可以一個人飛去日本住幾個月，他要有私人空間，我就給他囉，和他相處真的要有很大包容心。」