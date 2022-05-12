新北1名男子3年前與1名少女小芳（化名）交往，2人當時借1名男姓友人的住家房間相處，沒想到該友人在門外聽見2人呻吟聲，竟用手機偷錄影片並傳給其他朋友，小芳父母事後得知女兒性愛片瘋傳、崩潰提告，小芳男友以賠償30萬獲和解與緩刑，而該男性友人則被判刑3年10月，可上訴。

判決書指出，男子3年前剛與小芳交往時因為沒地方去，因此向1名男姓友人借住處，他與小芳在房間內嘿咻、打得火熱，沒想到聲響被門外的男姓友人聽見，友人竟拿手機伸進窗戶偷拍影片，隔1個月後將影片分享給另外2名友人，屢經轉發已在小芳的朋友圈瘋傳。

小芳後來輾轉得知影片在網路上瘋傳，在家人陪同下決定報警，向男友和男性友人提告，而該男友在法庭上稱不知道小芳真實年齡，事後並積極與小芳父母達成和解、願賠償30萬，法官認為該男友當時年僅18歲，很可能真的不清楚女友年齡，遂依與14歲以上、未滿16歲女子性交罪判3月徒刑、緩刑2年。

而拍下性愛影片的男性友人雖仍請求和解，但小芳的家人認為偷拍、散步影片相當可惡、不願和解；法官認為偷拍行為已構成「違反當事人意願」之要件，但該男子也是年僅18歲，行為雖有不當，但沒使用強暴、脅迫手段，犯後也有悔意，偷拍判刑3年6月，轉傳則判刑7月，合併執行3年10月，可上訴。