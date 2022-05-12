5/12是國際護理師節，衛福部今在臉書貼出部長陳時中1分鐘致謝影片，向全體護理人員表達感謝，但不少醫護代表不忍了，直接留言回嗆「部長哪裡有照顧護理人員了」，希望部長趕緊解決護病比及待遇問題。

陳時中在感謝影片裡說道，「支持護理，就是對人類生命的尊重！」、「我們相信，有健康的護理師，才會有永續的護理人力」，也帶動許多網友紛紛留言感謝醫護。

然而，醫護們不只需要一聲感謝而已，護師工會理事長陳玉鳳回覆，「部長哪裡有照顧護理人員了，護理人員都快被衛福部和指揮中心的大開方便之門，不斷提高的護病比，讓護理人員忙碌疲憊不堪，還有不斷被醫療暴力等等，哪裡有提出魄力執行。苦到護理人員，護師節不快樂。」

北市聯醫工會則要求，「請部長回應專責護病比的制定上限問題！同步提高津貼，顧十個人請給兩倍！」。

也有身為基層護理師的網友留言，「一直都是只有採檢站，急診跟專責病房的人領津貼，我們每天上班門診的人員就是狗」、「我坦白説，最近上班的感覺就是在幫你的政策擦屁股，每年這個節日根本都無感」、「不要只會用說的！拜託有點作為好嗎？大家已經快撐不下去了」。