年底九合一大選，衛福部長陳時中是否代表民進黨參選台北市長備受矚目。藥師公會全聯會理事長黃金舜12日接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，與陳時中有二、三十年交情的黃金舜表示，「會支持陳時中參選台北市長」，因為他認為陳時中的調性與台北市相符合。

針對陳時中可能代表民進黨參選台北市長，黃金舜表示，陳時中擔任牙醫師全聯會理事長時就熟識，兩人有二、三十年交情，還一起討論過許多決策，也常常一起聚餐，以他對陳時中的了解，他認為陳時中適合參選台北市長。

黃金舜直言，陳時中擔任指揮官兩年多，大約800多天，雖然民眾近期因為快篩試劑對陳時中有一些雜音，但無可否認他在防疫上有一定的功勞，除了民眾守法、衛生習慣良好之外，陳時中擔任中央流行疫情指揮中心指揮官也領導得好，才能把台灣疫情控管住。

黃金舜坦言，「最近外界是有些雜音，我個人比較支持他參選台北市長，也對他有信心，他的調性適合台北市，但能不能勝選，就要看他如何將疫情尾聲完善處理」。

黃金舜也建言陳時中，「外界會有雜音，但碰到問題就知錯能改，碰到困難就要有勇氣突破，我相信陳時中能聽到外界的聲音，也願意做改變」。