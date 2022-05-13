美股持續下挫持續衝擊台股表現，台積電股價受制於美國聯準會（Fed）升息牽動國際資金出走、市場第一季時過度重壓增加台積電持股，加上對科技產業「硬著陸」憂心忡忡，再度面臨500元大關保衛戰，萬一美股再重挫，台積電跌破500元機率恐提高。

加權指數近日加速下挫，12日終場收15,616點、宣告失守「萬六」大關，短短一周重挫6.5％，台積電跌幅相近，並已兩度於500元整數關卡前測試，股價能否守住、維繫市場信心，討論度持續高漲。

保守派外資圈人士提出殖利率思考觀點，憂心台積電失守整數關卡。依據外資圈目前對台積電年度現金股利12元的估計作為基礎，以最新收盤價505元計算，現金殖利率不過2.3％，就算不考慮交易成本、匯率等因素，仍比不上3％左右的美國10年期公債殖利率。

大型研究機構台灣區研究部主管更認為，要是台積電跌破500元，不排除進一步衝擊台股信心，加權指數可能進一步向15,000點靠近。

相較於貼近市場人士的憂心忡忡，擅長基本面分析的外資券商名師多將台積電拉回，視為長線資金緩步布局的機會點。摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，Fed升息，台積電近期飽受國際資金提款巨大挑戰，然不能忽視台積電在尖端的3與2奈米製程持續有所突破，不僅產業地位穩健領先，現階段股價僅處在2022年推估每股純益16倍本益比位置，2021～2024年的每股純益年複合成長率更高達22％，不妨將現在視為逢低的買點。

摩根大通證券台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）重申，電子終端需求下降、供應鏈的半導體庫存提高，加上晶圓代工產能逐漸增加，邏輯半導體產業2023年進入下行循環，不諱言台積電難以置身事外，但因為在成熟製程比重較低，又有高效能運算（HPC）商機推升，表現仍會優於整體產業。