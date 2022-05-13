疫情大爆發，2022年國人持續因為不能出國旅遊，在國內狂刷卡消費。金管會銀行局副局長童政彰12日公布最新國人刷卡統計，截至2022年3月底止，國人信用卡當月簽帳金額約2,822億元、今年首季簽帳金額累計已衝7,826億元，不管是單月還是首季雙雙創下歷史同期新高。

童政彰指出，國人3月刷卡金額約2,822億元，較2月份增加538億元，主要有二大原因，一是二月份日曆天數少、三月天數較多，二是國人在超市、量販、百貨、電商、交通等五大通路消費都增加許多。

據銀行局統計，2022年3月簽帳金額新增前五大銀行分別是：國泰世華銀增加70多億元、中信銀新增57億元、台新銀增加57億元、玉山增加51億元、北富銀與永豐銀各增加26億元。

就個別銀行來看，3月國泰世華銀刷卡金額近479億元，拿下3月刷卡寶座，同比成長近5％，第二名是中信銀3月刷卡量近448億元，同比成長近20％，是前八大發卡行3月成長幅度最大者；玉山銀3月以刷卡量372億元，續排第三；台新銀則有317億元、北富銀有287億元，都創各家銀行3月新刷卡紀錄。

在新增發卡數上，中信銀3月當月發卡達10.8萬卡、停卡6.3萬張較引人注目，童政彰分析，主要是中信銀有幾張主力卡，基於商業因素判斷與特定信用卡組織續卡或不續卡，有到期者不續約的就轉到其他卡組織。

銀行局也公布，截至今年三月底，電支帳戶總使用者人數約1,674萬人，較上月增加21萬人；當月代理收付實質交易款項金額約84.1億元，較上月增加17.3億元；當月辦理國內外小額匯兌金額約95.5億元，較上月增加22.2億元；當月收受儲值款項金額約198.6億元，較上月增加34.2億元；支付款項餘額約72.4億元，較上月減少3.2億元。