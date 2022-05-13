政府推動危老重建條例後，民間利用該條例進行老屋改建的案件數已與較早執行的都更政策出現黃金交叉。分析其原因，乃是都更面積大，整併難度高，規劃起來費時費力，危老條例容積獎勵明確、程序簡便、無最小基地面積限制，雖須徵求100%住戶同意，卻仍吸引民間投入，讓重建案量迅速攀升。

相對於雙北，桃園地區重建案少，民眾對該項政策較為陌生，因此若想進行重建，建商須信譽良好，才能取得住戶信任。擁有豐富重建經驗的優質建商「鈞碩建設」，在桃園醫院專區推出指標型危老重建案「鈞碩極」，將掀起老屋改建風潮，為桃園帶來煥然一新的城市風貌。

鈞碩極位在桃園、中壢、八德交會點，在太電重劃區與遠東經貿園區著手規劃後，可望一躍成為桃園市核心地段。(圖/業者提供)

【鈞碩建設重建案獲極佳口碑 首度在桃園進行老屋重建】

隸屬鈞美集團的鈞碩建設之所以成為危老重建領導品牌，獲民眾信賴，是因為它們在業績、財力，以及建案規畫上擁有堅強的實力，過去作品如：板橋發摟ME，因格局精美與建材挑選嚴格，廣受住戶好評。

鈞碩建設這次將重建經驗帶到桃園八德，透過耐心溝通，貼心詢問居住需求，成功說服每一位住戶進行老屋改建，推出指標型危老重建案「鈞碩極」，並打造雲端智慧科技宅，全面提升居家生活品質。

鈞碩極緊鄰傑克冒險公園，占地近千坪、設施豐富的傑克冒險公園，是孩子們玩樂的天堂。(圖/業者提供)

【兩大開發案加持成核心蛋黃區 鈞碩極享極佳生活條件】

「鈞碩極」位在於桃園、中壢、八德交會點，距離桃園醫院站僅200公尺。在太平洋電纜重劃區以及遠東經貿園區著手規劃後，該區域從市區邊陲地帶一躍成為核心蛋黃區，日後桃園鐵路地下化一旦完成，在高城路到文化二路之間將形成寬50~100公尺的綠園道，8線車道則類似台北市仁愛路綠蔭大道，大大提升環境品質。區域內未來依靠台鐵與捷運綠線、棕線、紫線、中壢延伸線、三鶯線延伸八德段，串聯桃園都心、中壢都心、航空城特區，形成「三心六線」，打造北北桃1小時生活圈。

「鈞碩極」附近擁有家樂福與愛買兩大商圈，生活機能完善；社區緊鄰佔地千坪的童話故事主題公園—傑克冒險公園，是假日帶孩子遊玩的絕佳場所；學區部分，基地周遭擁有辦學成果在桃園名列前茅的永豐完全中學與新興高中，以及受到企業喜愛的元智大學，讓當地充滿濃厚的人文學術氣息。

【耐震結構工法搭配嚴選建材 打造首購族買得起的輕豪宅】

以「讓首購族享受優質的建材品質」為初衷，「鈞碩極」在建造工法與建材選擇皆達頂級水準，結構上採用戴雲發所研發的Alfa Safe柱中柱工法，耐震程度大幅提高，內配選用YKK氣密窗、三洋地磚、Catalalo、TOTO衛浴設備，並在兩間浴室都配置Panasonic暖風機。嚴選建材讓住戶住得舒適，更住得放心。

因應將成主流的科技數位生活，該案也超前部屬採用雲科技，使用一卡通形式或操作APP，即可輕鬆管理家中設備，如：對講機、科技電子鎖、監視系統等。地下室全區停車位接預留匯排安裝充電設備，提供電動車充電使用。全方位雲端科技控管，打造安全便利的智慧社區。

【車站縫合後出現房價補漲空間 鈞碩極入手要趁早】

在台鐵地下化後，將沒有火車站「前站、後站」的分別，因此過往房價較低的後站區域將因車站縫合效應而出現補漲空間，「鈞碩極」周遭區域目前房價約在每坪33~34萬，未來可望上看4字頭，想要買在起漲點的首購族宜趁早。