63歲王姓婦人多月前開始出現血尿症狀，由於不會疼痛，也僅偶爾出現幾次，因而不以為意，沒想到近來情況卻越加嚴重，小便顏色不僅由淡轉深，有時更是紅得嚇人「宛如西瓜汁」，在家人的催促下前往就醫，檢查後發現腎盞部位長了腫瘤，確診為泌尿上皮癌，所幸並未擴散，切除後逐漸康復中。

●泌尿上皮癌 常見致病因有這些

亞洲大學附屬醫院泌尿科主治醫師蕭子玄表示，「泌尿上皮癌」其實是包含膀胱癌、輸尿管癌及腎盂癌等泌尿系統癌症的通稱。

泌尿上皮癌成因很多，像是抽菸、末期腎病、飲用受汙染的地下水、長期服用來路不明的中藥草，以及常接觸化學物品等，都可能容易發生癌細胞病變。

●無痛性血尿莫輕忽 把握治療時機

罹患泌尿上皮癌的患者常會出現無痛性血尿，原因為泌尿上皮的癌細胞微血管不定時爆開流血，因而出現斷斷續續血尿的情況，但很多患者因為沒有其他不適的症狀，往往都會選擇忽略而延誤就醫，錯過處理時機。

●軟式輸尿管鏡 揪出腎盞腫瘤

蕭子玄醫師說明，目前可透過影像檢查發現腎臟裡的腫瘤，但還是必須透過輸尿管鏡進行病理切片，才能正確診斷腫瘤的屬性，加上軟式輸尿管鏡可透過手部控制，彎曲程度達到將近270度，能觸及腎臟的各個角落，更能準確找到躲在各個小角落的腎盞腫瘤。

蕭子玄醫師提醒，人體腎臟位置比較深層，觸診並不容易發現腫塊，中高齡民眾若是出現血尿且沒有疼痛感時千萬不要輕忽，一定要盡快就醫檢查，才能揪出病灶。