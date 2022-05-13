經常有「火燒心」、出現明顯「胃酸逆流感」，可別等閒視之！事實上胃食道逆流若缺乏治療，日後發展為胃潰瘍、食道癌的機率將大幅上升。員榮醫院胃食道逆流中心主任吳文傑醫師指出，造成胃食道逆流大多與「飲食習慣不佳」與「壓力過大」有關。

(圖/潮健康提供)

●7成胃食道逆流會「自行痊癒」？ 久病未癒恐為「食道發炎」警訊？

飲食部分，肇因於個人攝取過多高油、高糖與高熱量的飲食；而壓力則因現代人久坐不運動、工作忙碌、睡眠品質不佳，引發自律神經失調所致。壓力過大導致的逆流現象，亦可能伴隨消化變差、喉嚨不適、肌肉緊繃等非典型症狀。

吳文傑醫師表示，胃食道逆流其實會「自行痊癒」，7成患者只要改變生活習慣、飲食均衡，症狀皆有機會獲得顯著改善。不過，若改變生活習慣後2週仍有火燒心、食道灼熱感等症狀，代表食道不僅有逆流現象，而且已經發炎。此時需要進一步就醫、接受胃鏡檢查，並透過藥物介入改善發炎問題。

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●他每餐喝檸檬水喝到「胃潰瘍」！ 醫師籲「6種食物」要少碰

吳文傑醫師表示，要改善胃食道逆流，首要步驟就是調整飲食型態；第二則是減重。若屬於體重過重的肥胖患者，除了飲食控制外，亦可於日常生活中適度運動，如慢跑、飯後健走提升腸胃蠕動，體重下降可改善胃食道逆流現象。

至於飲食方面，吳文傑醫師建議「飯水分離」，用餐時盡量減少湯湯水水的食物。另外，酸類食物盡量少碰，例如檸檬、鳳梨、奇異果等等口感較酸的水果，刺激性調味品如醋、薄荷皆應避免。再者，少碰咖啡、茶類等咖啡因飲品，少吃油炸類、高膽固醇飲食與甜食。

吳文傑醫師指出，曾有病患欲透過食用檸檬，達到與胃酸「酸鹼中和」的效果，每次用餐時有不適感就喝檸檬水。殊不知病人的火燒心、燒灼感更為嚴重，照胃鏡更發現胃部已嚴重潰瘍。

「其實這種行為是大錯特錯！檸檬的pH值往往小於3，而胃酸則位於1-2之間。若攝取過多的酸性物質，可能會加重逆流現象而不自知。民眾切勿抱持錯誤觀念，有嚴重症狀還是要看醫生！」

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●長期胃食道逆流增「食道癌」風險？ 「躺著也逆流」需要開刀治療？

吳文傑醫師提醒民眾，若確實改變上述2種生活型態，胃食道逆流症狀仍然持續，且並未即時就醫，病程恐進展為以下情況：

．第一階段：胃食道逆流造成食道持續發炎，導致「食道潰瘍」、「胃潰瘍」機率增加，嚴重者甚至可能「胃出血」。

．第二階段：長期潰瘍恐造成食道與胃部結疤，食道開口變得狹窄，用餐時會自覺吞嚥困難。

．第三階段：導致「巴瑞特氏食道病變」，為食道癌的早期表現之一。長期發炎導致食道無力，進食時只能坐著，一躺著用餐就會造成嚴重逆流，最後可能發展為食道癌。

吳文傑醫師建議，民眾應於病程發展至第一階段前盡速就醫，透過藥物加以治療，80-90%的患者可以改善症狀。而若「躺著」也會胃食道逆流，則應進一步採取手術治療，如「腹腔鏡手術」，目前已有健保給付，不用吃藥就能改善賁門口的鬆弛現象。第二種則為「內視鏡手術」（胃鏡手術），例如胃賁門緊縮術或抗逆流黏膜切除術等，適用於看不見傷口、傷口位於深處的病人。

最後，吳文傑醫師提醒民眾，解決胃食道逆流的根本之道，依舊與改善飲食習慣、減緩心理壓力有關。若胃食道逆流症狀遲遲未獲改善，建議前往肝膽腸胃科、內科做諮詢，或透過中醫師調配藥材，使火燒心、食道燒灼感等症狀獲得緩解。