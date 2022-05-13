近日有許多民眾在家居隔，或是盡量避免在餐廳內用。如果想自己做菜，營養師推薦「蛋香鮭魚炒飯」，最好用隔夜飯，一周最多吃3天，就可以吃進抗性澱粉與Omega-3不飽和脂肪酸，吃飽與吃好兼具。

●適合哪些族群吃？

康寧醫院營養師陳詩婷指出，這道蛋香鮭魚炒飯適合胃口不佳的老年人以及小朋友。胃口不佳時，最好選擇營養密度高的食材吃，此道炒飯可以同時吃到蛋白質、主食及蔬菜，就算沒有吃到配菜，也不至於不夠營養。

●怎麼吃？

1.白飯放冰箱一晚變成抗性澱粉，口感偏硬，炒起來粒粒分明，而且也不容易造成血糖上升。

2.鮭魚最好用烤或用蒸來取代煎，比較不會攝取過多的油脂。

3.此道炒飯可以當成平時的主食，只要一週吃到3次，就可以攝取到鮭魚豐富的Omega-3不飽和脂肪酸。

(示意圖/Shutterstock)

●蛋香鮭魚炒飯做法

.食材：鮭魚60克、洋蔥末20克、蔥1把、蛋1顆、白飯1碗。

.調味料：鹽適量、醬油適量。

.作法：

1.鮭魚洗淨瀝乾，擦掉多餘的水分，烤箱轉180℃，烤約20分鐘。

2.把烤熟的鮭魚去除魚刺，以叉子拌碎。

3.熱油鍋，先將蛋液炒到7～8分熟，取出備用。

4.放入洋蔥末炒至熟軟，倒入白飯，以中大火拌炒均勻。

5.將炒好的蛋、鮭魚碎塊倒入，一邊翻炒均勻，最後撒上適量鹽巴及醬油，起鍋前，放入蔥綠即完成。