眼皮跳動的民眾總會心想「是不是有什麼事情要發生了？」，開始注意周遭人事物。不過除了民間習俗外，也要留意疾病可能，大灣健全診所家醫科王威傑醫師表示，眼皮跳動雖大多無傷大雅，但還是有可能為較嚴重的問題，若頻率太過頻繁，除了留意周遭或是燒香拜拜外，還是應盡早就醫檢查。

●眼皮為什麼會一直跳？醫指主要３大原因

1.良性眼瞼痙攣：

王威傑醫師表示，眼皮跳動在醫學上稱為「眼瞼痙攣」，一般性的眼瞼痙攣為良性，是最常見的原因，主要因眼部受到環境、壓力、物質、眼部疾病影響而起，如過勞、風、陽光、空汙、菸、酒、咖啡、藥物、虹彩炎、結膜炎、眼瞼炎、乾眼症等，特徵為間歇性，數周內會一陣陣的出現，休息多可獲得會改善。

另外也有可能是「良性原發性眼瞼痙攣」，原因不明，亞洲人較容易有，女性多於男性，中老年偏多，常見有慢性化的趨勢，時間會持續較久，通常為雙側，常合併視力模糊、光敏感、面部痙攣。不過部分症狀其他疾病也有可能發生，需先就醫檢查以利排除。

(圖/今健康提供)

2.疾病影響神經：

出現眼瞼痙攣較嚴重的問題，如貝爾氏麻痺、痙攣性斜頸、多發性硬化症、巴金森氏症等神經系統疾病。

貝爾氏麻痺因病毒等因素造成神經發炎，會使得半邊臉部神經出現異常，如眼睛無法閉合、眼瞼跳動、嘴巴歪斜等，症狀與中風相似。痙攣性斜頸，斜頸的情況會先出現，眼皮跳動則慢慢浮現。多發性硬化症除了眼皮跳動，也會出現認知異常。巴金森氏症症狀則包括肢體異常、僵硬、語言表達能力出現問題，眼皮跳動在較晚時出現。

3.神經受到壓迫：

除此之外也要注意半邊顏面痙攣，此為腦幹延伸出的顏面神經受到壓迫出現局部異常所致，常見一開始只有眼瞼不自主跳動、眼痠，隨時間病情加重，後續範圍慢慢擴張，可能至一整個半邊臉部，也可能出現臉部抖動等。而神經受到壓迫的原因，可能是被血管壓迫，也可能是被腫瘤壓迫，因此需特別小心這背後潛藏的危險因子。

(圖/今健康提供)

●眼皮一直跳怎麼辦？醫：６種情況盡早檢查

眼皮若只是跳個幾下，休息一下即可。但若是頻率增加、太過頻繁、經過休息也沒改善，除了觀察是不是有甚麼事情要發生、燒香拜拜之外，也應盡早檢查。

王威傑醫師提醒，特別若是持續數周，或是範圍擴大、出現面部抽蓄、不自主動作、嚴重眼睛腫、有分泌物、上眼皮下垂，更是強烈建議盡速就醫，盡早排除風險較高的疾病可能。

(圖/今健康提供)

●眼皮跳不停、檢查也沒事？醫教４招有助改善！

若是經過檢查安全無虞，日常妥善保養可降低發生機會，主要為避免前述的風險刺激，如過勞、壓力等。若有使用藥物，建議與醫師或藥師詢問是否可能為藥物影響，討論是否停藥或換藥。而壓力也是眼皮跳動常見的因素之一，適度按摩眼眶周圍或熱敷，有助減緩壓力、促進血液循環，可幫助改善。